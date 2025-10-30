『孤狼の血』で知られる柚月裕子の同名小説を映画化。昭和から平成へと続く激動の時代を背景に、謎に包まれた天才棋士・上条桂介（坂口健太郎）の光と闇を描いたヒューマンミステリー『盤上の向日葵』（配給：ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント／松竹）が10月31日から全国公開される。本作で、上条の過去を解き明かす刑事の佐野を演じた高杉真宙に話を聞いた。−最初に脚本を読んだ印象はいかがでしたか。 上条桂介の人生