南陽市の小学校で29日、クマが玄関のガラス戸を破壊し、立ち去った事態を受け、現場の小学校では30日朝、児童たちが保護者に付き添われ、登校しました。29日の早朝にクマが出没したのは南陽市長岡の市立赤湯小学校です。学校の玄関に設置された防犯カメラには来賓用玄関のガラス戸に突進するクマの姿が記録されていました。クマ出没の事態を受け現場の赤湯小では30日朝、安全を確保するため、児童たちが保護者付き添いのもとで登校