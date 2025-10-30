◇SMBC日本シリーズ2025第5戦阪神―ソフトバンク（2025年10月30日甲子園）テレビ朝日系で中継された日本シリーズ第5戦で阪神の前監督の岡田彰布オーナー付顧問（67）が解説を務めた。阪神の先発は岡田監督時代に現役ドラフトでソフトバンクから獲得した大竹。軟投派のイメージだが「セ・リーグで大竹が一番、抑えているんは真っすぐ」と明かした。初回の柳町の2球目に68キロのスローカーブを投げた後に直球でファウル