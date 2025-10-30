10月30日の午後、三好市の「祖谷のかずら橋」近くで、高齢の男性が川岸に転落し死亡しました。警察と消防によりますと、30日の午後3時すぎ、三好市の「祖谷のかずら橋」で、料金所職員から「かずら橋の下で人が倒れている。呼び掛けても反応がない」と、119番通報がありました。倒れていたのは、70代くらいの男性で、救急隊が駆け付けましたが、その場で死亡が確認されました。男性は、かずら橋の南詰付近から30m程下の川岸に転落