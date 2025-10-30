来年のミラノ・コルティナ冬季五輪、パラリンピックを目指すトヨタ自動車所属の選手が30日、東京都内で会見に臨み、フリースタイルスキー・モーグル男子で22年北京五輪銅メダルの堀島行真（27）は「3大会目になるが、これまでの反省点を生かして取り組めているので楽しみ。どんなことがあっても金メダルにたどり着けるようにしたい」と抱負を述べた。堀島は昨季のW杯で通算4勝、3月の世界選手権ではシングルモーグルで8年ぶり