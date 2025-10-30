立憲民主党は30日、党の政策決定を担う「ネクストキャビネット（次の内閣）」の会合を国会内で開き、食料品の消費税率を0％に引き下げるための法案を決定した。近く国会に提出する。消費税減税を主張する他党と連携し、成立を目指す方針だ。野田佳彦代表は会合で「今月だけでも食料品の値上げは3千品目を超えており、食卓の危機だ」と強調した。「高市早苗首相にも賛同を呼びかけて、成立を期したい」と述べた。立民は7月の