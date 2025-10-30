東京都港区で2018年、男性をはね死亡させたとして、自動車運転処罰法違反罪などで有罪が確定した元東京地検特捜部長の石川達紘氏（86）が、車の欠陥が事故原因だったとして、トヨタ自動車などに損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が30日、東京高裁であった。門田友昌裁判長は「欠陥は認められない」として請求を棄却した一審東京地裁判決を支持、石川氏側の控訴を棄却した。確定判決によると、石川氏は18年2月、乗用車を路上に