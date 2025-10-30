日米防衛相会談でヘグセス国防長官に対して小泉進次郎氏が贈った「スカジャン」について、生産元の会社がABEMA NEWSの取材に応じ、長く愛されているデザインということを明かしました。【映像】「おそろいスカジャン」を着る2人（「Shinjiro」刺繍のアップも）小泉防衛大臣は29日、ヘグセス国防長官に地元・横須賀名物のスカジャンを贈りました。色違いの同じデザインでタカとバラの柄が刺繍（ししゅう）され、胸にはそれぞれ