陸上自衛隊秋田駐屯地（秋田市）で３０日、自衛隊員約１３０人が地元猟友会と秋田県職員から、クマの生態や箱わなの仕組みなどについて説明を受けた。クマに遭遇することも想定し、撃退用スプレーの使い方や防御姿勢の取り方も学んだ。陸自は同県からのクマ捕獲への協力要請を受け、具体的な支援内容について県と協議している。自衛隊法などで銃の使用は厳格に規制されているため、陸自の活動は箱わなの運搬や設置といった側面