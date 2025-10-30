AKB48¤Î³¤³°»ÐËå¥°¥ë¡¼¥×¡¢KLP48¤Î»³º¬ÎÃ±©¡Ê25¡Ë¤¬30Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç11·î15Æü¤Ë¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤Ç¹Ô¤¦DDT¥×¥í¥ì¥¹¤äÅìµþ½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¤È¶¨ÎÏ³«ºÅ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖGOOD LIFE presents LOVE¡õPEACE¡×¤Î¸ø³«Îý½¬¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Î¤¿¤á¤Ë¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤«¤éµ¢¹ñ¤·¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¥¢¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¬¡¼¥ë¥º¡Ê¥×¥í¥ì¥¹¡Ë¤ÎÅÏÊÕÌ¤»í¡¢¤é¤¯¡¢ÎëÌÚ»ÖÇµ¡¢¹â¸«¼®¼î¤Î4¿Í¤«¤é¥ê¥ó¥°¾å¤Ç¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Î¥³¥Ä¤òÅÁ¼ø¤µ¤ì¤¿¤Û¤«¡¢¼ÂºÝ¤Ë¡Ö¥Ø¥Ó¡¼¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó