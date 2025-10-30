プロ野球日本シリーズは昨夜第4戦が行われ、秋田市出身・阪神の石井大智投手がまた9回を無失点に抑える好投を見せました。投じた17球中16球がストレートでした。それでも阪神は敗れ、1勝3敗と後がなくなりました。0対3から2点をあげ、阪神追い上げムードのなか、9回のマウンドに上がった石井大智。29日夜はストレートで押しました。8番海野には4球すべてストレート。空振りで三振を奪います。続く川