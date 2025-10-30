高校野球の秋季九州大会（第157回九州大会）は30日、宮崎市のひなたサンマリンスタジアム宮崎で準決勝が行われ、九州国際大付（福岡）が神村学園（鹿児島）に5―4で競り勝ち、優勝した2021年秋以来4年ぶりの決勝進出を決めた。◆センバツ切符の行方は…高校野球秋季九州大会の結果&日程はこちら◆長崎日大は熊本工に4―3で逆転勝ちを決め、22年秋以来3年ぶりに決勝進出を果たした。31日は雨天予報のため、九州国際大付