¡Ö³Ð¸ç¡Á¡×¤ÈÌÚÅá¤ò¿¶¤ê¤«¤¶¤·¤Æ¡ÄNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Ç?¤ª¤¸¤¸ÍÍ?¤¬²ÈÍè¤Î¤è¤¦¤Ë°ú¤­Ï¢¤ì¤Æ¤¤¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È¸½¤ì¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¡¢Çú¾Ð¤òÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£?¤ª¤¸¤¸ÍÍ?¤³¤È¾¾Ìî´ª±¦±ÒÌç(¾®Æü¸þÊ¸À¤)¤ÏË×Íî»ÎÂ²¤Ç¡¢¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦¥È¥­(郄ÀÐ¤¢¤«¤ê)¤ÎÁÄÉã¡£ËëÀ¯¤ò½ª¤ï¤é¤»¤¿°Û¿Í¤òÌÜ¤ÎÅ¨¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¾¾¹¾¤òË¬¤ì¤¿¥ì¥Õ¥«¥À¡¦¥Ø¥Ö¥ó(¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦)¤òÄÉ¤¤²ó¤¹¡£¥Ø¥Ö¥ó¤Ï´ª±¦±ÒÌç¤ò¡Ö¥é¥¹¥È¥µ¥à¥é¥¤¡×¤È¸Æ¤ó¤ÇÂº¿ò¤ÎÇ°¤òÊú