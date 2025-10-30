西武の秋季キャンプが30日、埼玉県所沢市の球団施設と宮崎県日南市の南郷中央公園に分かれて始まった。「右尺骨遠位端骨折」でリハビリ中の外崎修汰内野手（32）も、「所沢組」の練習に参加した。キャンプは11月17日まで。9月21日楽天戦で右手首付近に死球を受けて離脱した外崎だが、順調に回復。約1週間前に練習を再開し、28日には右手のギプスもとれた。「ギプスがなくなって、まだちょっと不安定な感じで」としながらも、ス