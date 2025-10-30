日本ラグビー協会は、大相撲九州場所（11月9〜23日）を控える錣山部屋に、協会の日本代表強化拠点「JAPANBASE」（福岡市東区）を宿舎や稽古場として提供すると発表した。ラグビーと大相撲による異色のコラボレーションが実現し、協会の松田雄史事業推進室長は「少子化の時代に互いに高め合いたい」と意義を強調した。「JAPANBASE」は2021年末で廃部になった社会人チーム、コカ・コーラレッドスパークスの練習拠点を改装