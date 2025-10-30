◆SMBC日本シリーズ2025第5戦阪神―ソフトバンク（30日、甲子園）日本一に王手をかけているソフトバンクは敵地甲子園で阪神と対戦する。第3戦でファインプレーをした際、右かかとを痛めた今宮健太が2試合ぶりにベンチメンバー入り。先発メンバーは第4戦と変わらない。有原航平が移籍後初めて中4日で先発する。【ソフトバンクの阪神戦スタメン】1左柳田悠岐2中周東佑京3右柳町達4一山川穂高5