１０月３０日、殺人などの罪に問われている山上徹也被告の裁判員裁判は３日目を迎えました。証人尋問からみえてくる検察側の”ねらい”とは――。 ■裁判の争点「発射罪」適用されるか山上被告は午後０時半時ごろに奈良地裁に到着し、メガネをかけ黒い長袖シャツにグレーのスウェット姿で少しけだるそうに法廷に姿を見せました。起訴状によりますと山上被告は３年前、奈良市で街頭演説中の安倍元総理を銃撃し、殺害した罪