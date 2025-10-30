速報です。きょう午後4時ごろ、岐阜県高山市丹生川町の丹生川小学校の近くで、クマが目撃されました。高山市は「まだ近くに潜んでいる恐れがあるため、できるだけ外出を控えて注意して欲しい」と呼びかけています。 高山市役所によりますと、クマは成獣とみられます。小学校の児童の下校は終わっているということです。