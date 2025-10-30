まるでピンクのじゅうたんのよう。 佐世保市の展海峰では15万本のコスモスが、満開を迎えました。 今年は10月8日頃からちらほらと咲き始め、去年同様、10月が終わるこの時期に咲きそろったということです。 コスモス畑では、多くの人たちが様々なアングルで写真を撮影するなど楽しんでいました。 佐世保市観光課によりますと、見ごろは11月上旬まで。 秋の九十九島の景色とともに、コスモスも楽しんでほしいということです。