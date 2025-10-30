矢田息吹記者「広島城の復元について市役所ではこれから７回目の会議が開かれます」 再建から６５年以上が経ち耐震基準を満たしていない広島城。市は木造での復元に向けた議論を進めています。 大学教授らを交えて行われた会議では、かつて大天守の東と南に存在した小天守を復元する案が初めて示されました。 城郭・古建築模型作家 島 充委員「（絵図を見ると）東の小天守はちょっとずんぐり描かれていて、南小天守はシュっと描