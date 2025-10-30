＜樋口久子 三菱電機レディス事前情報◇30日◇武蔵丘ゴルフコース（埼玉県）◇6690ヤード・パー72＞先週の「NOBUTA GROUP マスターズGC レディース」で初日から首位を快走し、2位に11打差をつける異次元ゴルフで今季4勝目を挙げた佐久間朱莉。今週は地元・埼玉で自身初の2週連続優勝に挑む。【ドレス写真】渋野日向子がメガネ女子に変身？最終日は8打差リードの“勝って当たり前”という重圧の中、それを感じさせない堂々たるプ