１０月３０日午後４時すぎ、新千歳空港の国際線バス乗り場の近くで、観光用とみられるバスが停車中のバス２台に衝突したということです。警察によりますと、この事故で衝突したバスに乗っていた複数人がけがをしたということですが、いずれも命に別条はないということです。