＜マイナビカップ 最終日（一日競技）◇30日◇ザ・クラシックゴルフ倶楽部 キング・プリンスコース（福岡）◇6378ヤード・パー72＞マイナビネクストヒロインツアー第14戦が終了した。【写真】祝福のウォーターシャワー！初出場の春山愛（朝日大2年）が5アンダー・首位に並んだ藤川玲奈、郡山瞳、園田結莉亜を4ホールに及ぶプレーオフで撃破。ツアー史上初のアマチュア優勝を成し遂げた。3アンダー・5位タイに平畑佳子と中島萌絵。2