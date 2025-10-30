＜樋口久子 三菱電機レディス事前情報◇30日◇武蔵丘ゴルフコース（埼玉県）◇6690ヤード・パー72＞米ツアーを主戦場とする渋野日向子にとって、今大会は国内4連戦の最終戦となる。30日はプロアマ戦で最終調整を行った。4年前に自身最後の優勝を飾った地で、「集大成」として復調へのきっかけをつかみにいく。【ドレス写真】渋野日向子がメガネ女子に変身？今季は米ツアー22試合に出場して12試合で予選落ち。「全米女子オープン