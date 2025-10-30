府中市で里子として育てていた１歳の男の子に暴行を加えた疑いで逮捕・送検された夫婦が、県の聞き取りに対し虐待を否定していたことがわかりました。 容疑者の男（３１）と妻（３０）は先月、１歳の男の子の顔を複数回蹴ったり下半身を数回踏みつけるなどの暴行を加えた疑いが持たれています。 県によりますと先月１２日に「顔にあざがある」と通告を受け聞き取りを行いましたが、夫婦は虐待について否定していたということです