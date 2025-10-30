話し言葉が滑らかに出てこない、発話障害のひとつ「吃音」。100人に1人、国内では約120万人いるとされています。その当事者であり、「吃音」のことを広く知ってもらおうと活動する、県内の大学生を取材しました。（鳴門教育大学4年・安藤瑞輝さん）「吃音とは、話し言葉が滑らかに出ない発話障害です。主な症状としては、さっきのように言葉が詰まってしまう」鳴門教育大学4年生の安藤瑞輝さんです。話し言葉が滑らかに出ない「吃