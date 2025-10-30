2024年度、県内の小・中・高校と特別支援学校で認知されたいじめの件数は3035件で、これまでで最も多かったことが分かりました。これは、全国の小・中・高校、それに特別支援学校を対象に行った、文部科学省の調査で分かりました。それよりますと、2024年度、県内で認知されたいじめの件数は、前の年度より475件多い3035件で、過去最多となりました。内訳は、小学校が2423件と全体の約8割を占め、中学校は574件、高校は35件特別支