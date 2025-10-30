合同捜査本部が捜索に入ったヤード＝30日午後、茨城県古河市茨城県古河市の車の解体などを行う作業場「ヤード」に、栃木県佐野市の住宅から盗まれた車を保管したとして、警視庁と4県警の合同捜査本部は30日、盗品等保管の疑いで、アフガニスタン国籍の職業不詳、ムラヒール・ミラジュディン容疑者（35）＝古河市＝ら男4人を現行犯逮捕した。捜査本部は部品を海外に売るための盗難車解体拠点とみて調べる。逮捕容疑は30日、古河