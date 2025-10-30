愛知県警は、実弾が発射できる「おもちゃの拳銃」を、157丁回収したと発表しました。警察庁はことし4月以降、本物の拳銃と同じような発射能力がある「おもちゃの拳銃」17種類を公表して、全国で回収を進めています。愛知県警は、10月25日までのおよそ半年で157丁を回収したと発表し、このうち103丁は、2026年から持っているだけで取締りの対象となる見込みの「リアルギミックミニリボルバー」だということです。愛知