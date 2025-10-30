明治「明治プロビオヨーグルトＲ−１」は３０日、体調管理を応援するキャラクター「アールおじさん」の登場を記念して３０日、東京・渋谷のＭＡＧＮＥＴｂｙＳＨＩＢＵＹＡ１０９でお披露目撮影イベントを実施し、アールおじさんが来場者との撮影会に臨んだ。アールおじさんをデザインしたのは、明治のスナック菓子「カール」のキャラクター「カールおじさん」をデザインしたひこねのりお氏。来場者からは「かわいい！」「