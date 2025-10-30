2025年も残すところ2か月となりました。郵便局では10月30日から、年賀はがきの販売が始まりました。徳島市の徳島中央郵便局では、年賀はがきの発売に合わせ、県出身のシンガーソングライター福富弥生さんが1日郵便局長に就任しました。委嘱式の後は、窓口に年賀はがきを買い求めに来た人達に、記念品を手渡しました。（記者）「誰に年賀状を送りますか？」（年賀所を買いに来た人は）「こども・兄弟、また新しい年にな