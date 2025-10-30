2025年7月におこなわれた参議院選挙のいわゆる「一票の格差」を巡り、全国一斉で起こされた裁判で高松高裁は10月30日、原告の訴えを退け「合憲」との判断を示しました。2025年7月の参議院選挙では「一票の格差」が最大3.13倍になっていて、弁護士グループが投票価値の平等を保障する憲法に違反するとして、全国14の高裁と高裁支部に訴えを起こし、選挙の無効を求めています。30日の判決言い渡しで、高松高裁の森實将人裁判長