巨人の阿部慎之助監督（４６）が３０日にジャイアンツタウンスタジアムで行われた秋季キャンプで、育成右腕・田村朋輝投手（２１）にマンツーマン指導を行った。指揮官を前に熱投を披露した。ブルペンで阿部監督からの熱視線を受けながら投球練習を行った田村。変化球の握りに関するアドバイスなどを受けながら力強く投げ込むと、球数も時間を経るごとに増加。１４０球ほど投げ込む予定だったが、終わってみれば合計１６０球超