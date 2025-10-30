飯塚オートのＳＧ「第５７回日本選手権オートレース」は３０日、予選２日目を開催した。５Ｒでは佐藤摩弥（３３＝川口）が節目の４００勝を達成した。コンマ０４の好タイミングで飛び出すと、グーンと車を伸ばし１コーナーを先取り。マイペースの逃げに持ち込んで初日から連勝を飾るとともにメモリアル勝利を手にした。「スタートはタイミングが早過ぎて焦った」と振り返るが、そんなことは微塵も感じさせずに主導権を握ったあ