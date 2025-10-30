県高校PTA連合会の口座から、約818万円を横領した疑いで逮捕された前会長の男が、10月30日に徳島地検に身柄を送られました。（記者）「容疑者を乗せた車が徳島中央警察署を出発しました。下を向いていて表情は確認することが出来ません」送検されたのは、県高校PTA連合会の前の会長で、会社員の男・50歳です。これは2024年8月、茨城県で開かれた年に1度の高校PTA全国大会で撮影された写真です。この時の旅行代金約230万円の支払い