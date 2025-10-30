一刻も早い現場の把握が求められる、救急・消防活動。板野東部消防組合では、県内で初めて、映像で通報するシステムを導入しました。（記者）「いつどこで起こるか分からない事故や救急事案、その現場の状況をいち早くより正確に伝えようと」「板野東部消防組合消防本部が取り入れたのが、この『Live119』です」2025年5月に導入された映像通報システムは、119番通報者がスマートフォンで現場を撮影し、その映像を通信指令室