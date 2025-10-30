出産のときからそんな対応？ 「産後の恨みは一生」なんて言葉もありますが、あまりに酷い夫の態度に、これは恨まれても仕方ないと思ってしまいます…。傍から見ているだけでも許しがたいものですが、この後妻はどうするのでしょうか…。そして、スマホがなくなったら、この夫はどうなってしまうんでしょう…。【まんが】じゃあスマホと結婚したら？(ウーマンエキサイト編集部)