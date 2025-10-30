鳴門市の撫養川に不法に設置されている桟橋について、県は10月30日、所有者不明のまま撤去する簡易代執行に着手しました。（県東部県土整備部局・髙粼仁志 副局長）「桟橋、桟橋の付属物等の撤去作業に着手いたします」簡易代執行が行われたのは、鳴門市大津町の県が管理する撫養川です。30日は、県から委託された業者の作業員が川に入り、ジェットポンプを使って鉄パイプを抜く作業を行いました。撫養川には、船を係