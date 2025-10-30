30日から全国一斉に、年賀はがきの販売が始まりました。送ることをやめる「年賀状じまい」が広がっています。日本郵便では、年賀はがきの需要を掘り起こそうと、新たな商品の販売を始めました。 福岡市・天神の福岡中央郵便局では30日朝、保育園児たちが歌を披露し、年賀はがきの販売開始をPRしました。窓口には早速、買い求める人の姿がありました。■購入した人「100枚。前は300とか買っていましたが、100枚に絞り込んだ。自