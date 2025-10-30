秋田市役所 ２２日 秋田市はクマによる人身被害が相次いでいることからハンターへの報奨金の支給や「公務員ハンター」の募集などを盛り込んだ緊急対策を実施します。 秋田市はクマ被害が「災害レベル」だとして予備費から１１６９万５０００円を充てます。新たに専門の「公務員ハンター」を採用するほか、狩猟で捕獲したクマ１頭につき１万円の報奨金を支払います。秋田市によりますと、市町村として報奨