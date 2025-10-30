29日夜、静岡･沼津市の市道で男女2人がはねられたひき逃げ事件で、警察は、30日午前、現場近くに住む44歳の女を逮捕しました。ひき逃げなどの疑いで逮捕されたのは沼津市新沢田町の無職で44歳の女です。警察によりますと、容疑者の女は、29日午後10時半ごろ、家の近所の市道で乗用車を運転中、歩いていた50代の夫婦をはねてけがをさせたにもかかわらず、その場から逃走した疑いがもたれています。夫婦はいずれも病院に搬送されまし