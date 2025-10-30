(C)カラー／EVA製作委員会 (C)カラー 30周年を迎えた「エヴァンゲリオン」シリーズのリバイバル企画「月1エヴァ EVANGELION 30th MOVIE Fest.2025-2026」(月1エヴァ)で、シリーズ史上初となる発声可能上映”が実施される。11月14日から上映が始まる『ヱヴァンゲリヲン新劇場版：序』において、観客の歓声や応援が可能な特別回として、11月15日に東京・新宿バルト9、大阪・T・ジョイ梅田、16日に福岡・T