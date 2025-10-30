２９日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（通常放送は水曜・午後９時）では、「思春期子育てお悩みＳＰ」をテーマに思春期の子どもを持つタレントが出演してトーク。２人の息子を持つ加藤ローサは１３歳の長男について「今年の夏休みにヘッドホンが欲しいって言うので買ってあげたんですけど、それから四六時中、お風呂以外は基本ずっとヘッドホンをしてて」と自宅での様子を話し、「『ご飯食べる？』とか『それ片付け