１１月１日の京都６Ｒ・２歳新馬（ダート１８００メートル）でテイエムサンレーヴ（牡２歳、栗東・河嶋宏樹厩舎、父ルヴァンスレーヴ）がデビュー戦を迎える。祖母は牝馬で唯一、チャンピオンズＣを制したサンビスタで、父も同レースを制しているだけにダート１８００メートルの距離はぴったりだ。２９日の最終追い切りはＣＷコースで併せ馬。８５秒１―１１秒８と軽快に伸びて、バルミラクル（３歳１勝クラス）に半馬身ほど先