ドル円一時１５３．８９レベル、２月１３日以来の高値水準＝ロンドン為替 ロンドン序盤、ドル円は153.89レベルまで本日の高値を伸ばした。円売りが広がるなかで、クロス円も上値追いとなっている。ユーロ円は178.70レベル、ポンド円は203.03レベルに本日の高値を更新している。 昨日の米ＦＯＭＣではパウエルＦＲＢ議長が１２月利下げについて明言を避け、ドル高となった。本日の日銀決定会合では植田日銀総裁から