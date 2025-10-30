タレントの鈴木奈々が５９歳という父を公開した。３０日にインスタグラムで「お父さんとオシャレな家具屋さんに行ってきたよー！お父さんオシャレな椅子気に入ってました家具屋さんって楽しいなぁー」と親子での外出を報告。おしゃれなデザインのいすに座る父の姿をアップし、「うちのお父さんは５９歳です来年還暦だー」と明かした。グレーヘアの父はライトダウンにデニム、スニーカーという若々しいカジュアルスタイル。