トヨタの「ランドクルーザー」を盗品と知りながら茨城県内のヤードに保管したとして、アフガニスタン国籍の男ら4人が逮捕されました。警視庁によりますと、アフガニスタン国籍のムラヒール・ミラジュディン容疑者ら4人は30日、トヨタの「ランドクルーザー」1台、時価950万円相当を、盗品と知りながら茨城県古河市のヤードに保管した疑いがもたれています。このヤードでは車の解体が行われていたとみられ、30台以上分の車の部品が見