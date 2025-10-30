豊田佐吉の功績をたたえる顕彰祭で、花を供えるトヨタ自動車の豊田章男会長＝30日午前、静岡県湖西市トヨタ自動車グループの創始者、豊田佐吉（1867〜1930年）の功績をたたえる顕彰祭が命日の30日、生誕地の静岡県湖西市で開かれた。ひ孫に当たるトヨタ会長の豊田章男氏が「日本の未来のために汗をかく。そんな大人の背中を私自身が示していくことを誓う」とあいさつした。豊田会長は、30日に東京で開幕したジャパンモビリティ