去年、千葉県市原市のホテルで従業員の女性が殺害された事件で、女性の同僚だった男に懲役19年の実刑判決が言い渡されました。去年11月、千葉県市原市のホテルで、従業員の佐伯仁美さん（当時56）が殺害された事件。江川敦被告（48）は同僚だった佐伯さんの首を絞め、包丁で複数回刺して殺害した罪などに問われています。これまでの裁判で江川被告は犯行の動機について…江川被告「自分の中で（佐伯さんが）好意を持っていると思っ