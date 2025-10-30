子宮頸がんの再々再発を公表している、俳優の古村比呂さんが、自身のブログを更新。現在受けている抗がん剤治療を一時休止することを報告しました。 【写真を見る】【がん闘病】古村比呂さん「抗がん剤治療は暫しお休みとなりましたぁ」帯状疱疹の影響で抗がん剤治療を一時休止古村さんは「こんにちは今日は採血検査結果🆗ただ頭皮傷の治りはあともう少しという事で抗がん剤治療は暫しお休みとなりました